Irmão de Cláudio Ramos feliz com mudança: "Ele tinha um papel secundário"

O mais mediático dos sete irmãos de Cláudio Ramos, Luís Nascimento - que ficou conhecido ao vencer a quarta edição da 'Casa dos Segredos' - quebrou o silêncio sobre a contratação do irmão pela TVI e garante que toda a família ficou radiante., disse à Nova Gente, garantindo que agora o irmão terá a oportunidade que merece.Luís afirmou ainda que Cláudio não consultou a família na altura de tomar a decisão e que só deu a boa-nova pouco antes de ser anunciada. "Com grande expectativa para ver Cláudio Ramos aos comandos do 'Big Brother', Luís não tem dúvidas de que o programa é a cara do irmão."Fiquei contente, mas estou nervoso com isto tudo. Estou mesmo ansioso com esta mudança, mas acho que o Big Brother tem tudo a ver com ele, acho que vai estar à altura... Estou a torcer por ele! Eu e toda a malta aqui do Alentejo".