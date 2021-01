Irmão de Cláudio Ramos indignado com expulsão de Hélder: "É uma vergonha"

A carregar o vídeo ...

Concorrente foi expulso do 'Big Brother'.

Luís Nascimento não achou justa a expulsão de Hélder, do 'Big Brother', após o concorrente ter feito saudações nazi. Como já é recorrente, o irmão de Cláudio Ramos usou as redes sociais para se manifestar."Vergonha isto que estão a fazer ao rapaz", comou por escrever, sem poupar nas críticas. "".Luís, que participou na 'Casa dos Segredos' também atacou os comentadores Fanny e Wilson, por terem concordado com a expulsão.r".