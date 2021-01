Irmão de Cláudio Ramos reage a críticas de Joana Diniz sobre ser "mão de vaca"

Durante uma conversa na casa do 'Big Brother' (TVI), Joana Diniz comentou com os colegas que o ex-namorado, Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos é "mão de vaca" e nunca lhe tinha oferecido um presente.O antigo concorrente da 'Casa dos Segredos' não gostou do que ouviu e reagiu nas redes sociais.", começou por justificar. "", disse.

"Há quem me chame mão de vaca, mas esta foi uma de muitas surpresas que fiz a quem por esse nome me chama", concluiu, mostrando um bolo de aniversário com a fotografia da jovem.



Joana explicou que se tornou "forreta" por influência do alentejano."Nunca vi nenhum [dinheiro do prémio que o Luís ganhou], nem uma cuequinha. Nunca vi tão mão de vaca como ele. É um forreta. E eu aprendi a ser assim com ele".



A antiga bailarina lamentou ainda nunca ter recebido um presente do ex-namorado. "Nunca me ofereceu uma prenda".