Irmão de Cláudio Ramos vai ser pai pela primeira vez

23 mar 2021 • 18:34

A jovem, de 24 anos, foi surpreendida com a notícia de que estava grávida no passado mês de dezembro, uma vez que a gestação não terá sido planeada.No entanto, o casal não esconde a felicidade pelo momento que está a viver. O nascimento do bebé, que o casal já sabe tratar-se de uma menina, está previsto para o verão.Luís e Teresa, recorde-se, oficializaram o namoro há cerca de dois anos com a publicação de uma fotografia apaixonada. Desde então, o casal partilha vários registos juntos nas redes sociais, não escondendo o amor que os une.