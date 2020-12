Irmão de Cristiano Ronaldo na mira da justiça

Irmão de Ronaldo está a braços com a Justiça italiana

01:30

O irmão mais velho de Cristiano Ronaldo, Hugo Aveiro, está a ser investigado por fraude em Itália, avança a imprensa daquele país. O empresário, que gere o Museu CR7, no Funchal, é acusado de vender camisolas não autorizadas da Juventus, clube que o irmão representa.A denúncia aconteceu no seguimento de uma batalha judicial entre a Juventus e uma empresa de Turim, que produz e distribui equipamentos desportivos. Segundo a mesma, a produção das camisolas começou com um acordo com a Mussara lda., empresa de Hugo Aveiro. Em causa estão 13 mil camisolas, cuja produção entretanto foi suspensa por serem muito semelhantes às comercializadas pela marca Adidas, e que entretanto seguiram para o Museu CR7 para serem vendidas. Hugo Aveiro ainda não se pronunciou sobre o caso.A marca Chevrolet, patrocinador oficial do Manchester United, quer ajudar na contratação de Cristiano Ronaldo, atualmente ao serviço da Juventus. A marca norte-americana de automóveis entende que o regresso de CR7 a Manchester permitiria um retorno comercial imediato, apesar dos seus 34 anos. O United recebe por ano da marca mais de 52 milhões de euros.