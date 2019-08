Irmão de Ivete Sangalo internado em coma induzido

Jesus Sangalo, irmão da cantora Ivete Sangalo, está internado e em coma induzido depois de ter sido operado de urgência em Salvador, na Bahia.



A notícia foi avançada este sábado pela imprensa brasileira. De acordo com a rveista Quem, do Grupo Globo, Jesus está em coma induzido desde a passada quinta-feira, dia 22 de agosto. O empresário já tinha estado internado durante 30 dias e deixou o hospital no último sábado, dia 17.





No entanto, segundo informações do colunista Rafael Freitas, do site Alô Alô Bahia, o irmão da artista teve de voltar ao hospital onde foi operado de urgência devido a uma sépsis.

Jesus encontra-se internado no Hospital Santa Izabel, em Salvador. Segundo o colunista, a família está unida e torcer pela rápida recuperação do empresário.

Há cinco anos, Jesus passou por uma cirurgia bariátrica. É desde essa altura que o irmão de Ivete Sangalo tem complicações médicas e precisa de ser internado algumas vezes.