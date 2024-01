Irmão de João Félix em clima de romance

Foto: Instagram

01:30

O irmão de João Félix, Hugo Félix Sequeira, que também é futebolista profissional no Benfica, está apaixonado. A eleita da jovem promessa é Margarida Esteves, estudante de jornalismo e influencer, segundo as informações que constam da sua conta no Instagram. Foi aqui, aliás, que nos últimos dias partilhou algumas fotos bem românticas na companhia do jogador, em Barcelona, cidade que escolheram para celebrar a passagem de ano.