Irmão de Marcelo Rebelo de Sousa fratura pé e tornozelo

António Rebelo de Sousa, de 70 anos, deu uma queda em Lisboa na passada segunda-feira, 12 de dezembro, e fraturou um pé e um tornozelo.O irmão do Presidente da República, 74 anos - ainda há Pedro, de 67 -, foi prontamente internado no Centro de Responsabilidade Integrado de Traumatologia Ortopédica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central do Hospital de São José - chefiado por João Varandas Fernandes, antigo vice-presidente do Benfica -, e está a aguardar por uma cirurgia.

sabe que Marcelo Rebelo de Sousa visitou o irmão esta terça-feira, com quem esteve à conversa durante algum tempo. Apesar do susto e da fratura, António Rebelo de Sousa encontra-se tranquilo.