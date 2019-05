Irmão de Meghan Markle está a viver na rua

"Cheguei ao pior momento da minha vida. E tudo isto porque a minha vida, de repente, foi tornada pública, sem eu ter culpa"

O problema é que eu sou conhecido como o Thomas Markle, o irmão maluco da Meghan. Desejo-lhe o melhor a ela e ao bebé, mas é difícil quando vejo o quanto ela gastou em chás de bebé e outras coisas e eu não tenho nada".

Parece que há mais uma polémica na família de Meghan Markle! O irmão da Duquesa de Sussex deu uma entrevista a contar que está desalojado e que não consegue arranjar emprego devido a todas as notícias que têm saído sobre a sua família.O 'The Sun' conta que Thomas Markle Jr. esteve detido por ter ameaçado a mulher e que perdeu a casa por não ter pago várias rendas., contou ao jornal."Agora tem sido dito muita coisa sobre mim, ninguém quer arrendar-me uma casa ou dar-me emprego. É difícil de aceitar, especialmente porque eu nunca pedi nada disto", argumentou.Thomas reclama do facto de a irmã não ajudar financeiramente. "