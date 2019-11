Irmão de Rueff morreu vítima de enfarte

importa

O drama vivido por Maria Rueff, na terça-feira,, deixou a família e os amigos mais próximos da atriz em alerta máximo. É que"A Maria sentiu muito a morte do nosso irmão. Os nossos pais morreram e ele era a figura titular na união de todos. Era o único rapaz e ela tinha uma ligação especial com ele", explicou, no passado, Maria do Céu, uma das irmãs mais velhas, em entrevista.Já sem pais, é na irmã e na restante família que a atriz se apoia para superar o mau momento de saúde, que terá sido provocado pelo estilo de vida desajustado.Maria Rueff encontra-se "estável" e com um "prognóstico favorável", fez saber o Hospital de Santa Marta, em Lisboa, onde se encontra a recuperar.