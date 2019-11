Irmão provoca Meghan Markle com anúncio a marca de cervejas

17:13

Após confessar que tem tido dificuldades em gerir a pressão mediática,continua a ter motivos de preocupação. Agora é o irmão que está no centro da polémica.é o protagonista de um anúncio publicitário a uma marca de cervejas que está a dar que falar no seio da família real.De acordo com a revista 'Page Six', a história do anúncio passa-se numa recriação do palácio de Buckingham e Thomas é um. No entanto, o irmão de Meghan Markle decide levar também um pack de garrafas de cerveja. Antes de sair, foi intercetado por um polícia: "Em nome da rainha, solte tudo o que leva consigo". No final do anúncio, Thomas encontra-se com uma mulher com uma tiara e que se assemelha a Meghan e pergunta-lhe: "Conseguiste a coroa?". "Não, consegui algo melhor", respondeu-lhe a mulher, referindo-se às cervejas.O anúncio já está a causar polémica por insinuar que Meghan é cúmplice do roubo, mas só será emitido em fevereiro de 2020, no Superbowl.