Irmãos Carreira fazem transplantes capilares

01:33

Carolina Marques Dias

Preocupados com a imagem, Mickael, de 35 anos, e David Carreira, de 30 anos, recorreram a um procedimento estético para travar a calvície.O filho mais velho de Tony Carreira foi o primeiro a fazer o transplante, no início de 2021, de acordo com a ‘TV Mais’, sendo que o resultado do procedimento já era visível há vários meses. A decisão de David foi mais recente. O cantor e ator também se mostrava insatisfeito com a perda de cabelo e, impulsionado pelos resultados do irmão, submeteu-se a esta intervenção no início desde ano. Foi por isso que nas aparições públicas que fez desde então optou por usar um chapéu ou um gorro na cabeça. A primeira vez que mostrou o resultado da mudança foi na semana passada, no concerto que deu no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para assinalar os seus 10 anos de carreira. Nessa altura, foi possível ver-se que as ‘entradas’, na parte frontal da cabeça, estavam mais preenchidas. Além disso, mostrou um corte também mais curto em cima.O custo de uma intervenção deste género poderá chegar aos 5 mil euros.