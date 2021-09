Irmãos Carreira mostram-se solidários em campo

Foto: Direitos Reservados

01:30

David e Mickael Carreira mostraram os seus dotes para o futebol, mas também o lado solidário, no passado domingo, no Estádio do Restelo, em Belém, Lisboa, ao participarem no evento ‘Joga Pelas Crianças’, cujas receitas reverteram a favor da UNICEF Portugal.









Em campo, os filhos de Tony Carreira mostraram a cumplicidade que os une. Nas bancadas, a torcer pelos dois, estiveram as respetivas companheiras, Laura Figueiredo e Carolina Carvalho. Ontem, a antiga apresentadora do ‘Fama Show’ (SIC) brincou com a situação. “Jogou tão bem ontem [domingo] à bola que hoje nem pode conduzir, está cansado”, disse, entre gargalhadas. Mickael Carreira reagiu: “Não estou nada, estou pronto para outro jogo.”

Pedro Teixeira, Toy, Nuno Gomes, José Condessa, Paulo Futre e Marco Costa foram outros dos rostos famosos que participaram na iniciativa.