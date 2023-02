Tinham apenas 2 anos de idade quando a irmã Maddie McCann desapareceu, de um apartamento na Praia da Luz, no Algarve. Foi em maio de 2007. Sean e Amelie, os irmãos gémeos do casal Kate e Gerry McCann, fizeram esta quarta-feira 18 anos.Saiba mais no Correio da Manhã