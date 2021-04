Irmãos William e Harry à conversa durante duas horas após despedida do avô

As cerimónias fúnebres do príncipe Philip marcaram o reencontro dos irmãos William e Harry, afastados há cerca de um ano.



Após a dolorosa despedida do avô que teve lugar no Castelo de Windsor, no Reino Unido, os duques terão passado cerca de duas horas reunidos a conversar. Um encontro instigado pelo pai, o príncipe Carlos, que está decidido a voltar a unir a família.

A conversa foi um passo importante na reconciliação, para que os dois irmãos se voltem a unir e resolvam as zangas que começaram quando Harry e Meghan Markle decidiram deixar a realeza, e que se intensificaram após a polémica entrevista destes a Oprah Winfrey.



"Ainda é cedo, mas espero que este tenha sido o primeiro passo que o príncipe Philip teria desejado. Não se sabe o que foi dito entre portas e quando as câmaras foram desligadas, mas é impossível não pensar no Megxit e na Oprah", revelou uma fonte à imprensa britânica.

Durante as cerimónias de despedida do duque de Edimburgo, Harry e William mostraram uma postura cordial e trocaram algumas palavras em público. "Uma cerimónia absolutamente maravilhosa", disse o marido de Kate Middleton a Harry, que concordou de imediato com a observação do irmão.



Recorde-se que Meghan Markle, grávida de seis meses, manteve-se em Los Angeles, nos Estados Unidos, e falhou o funeral do duque, que morreu aos 99 anos.