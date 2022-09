Irmãos William e Harry afastados em dia difícil Irmãos não se juntaram esta quarta-feira, dia que assinalou 25 anos da morte da mãe, Diana de Gales.

Inesperáveis no passado, William e Harry têm hoje uma relação distante e não se juntaram esta quarta-feira, quando se assinalou 25 anos da morte da mãe, Diana de Gales, na sequência de um acidente de viação que chocou o mundo, em Paris. Há cinco anos, os irmãos participaram numa série de cerimónias públicas e recordaram, com saudade, a eterna ‘princesa do povo’. Este ano, os representantes de ambos os príncipes garantiram que o dia foi passado em privado, com as respetivas famílias, William em Inglaterra e Harry nos EUA.



De acordo com o jornal britânico ‘Daily Telegraph’, os dois “concordaram em encerrar os eventos públicos” de 31 de agosto há cinco anos.



Carro de Diana leiloado

O terceiro carro que a princesa Diana teve, um Ford, modelo Escort RS Turbo, preto, foi vendido em leilão recentemente por 854 mil euros. O modelo, com matricula de agosto de 1985, era originalmente branco mas a família real optou por pintá-lo de preto por questões de segurança.



