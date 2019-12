Irmãs de Cristiano Ronaldo revoltadas com derrota: "São bestas que têm a mania"

Cristiano Ronaldo ficou na terceira posição. Foi Leonel Messi o eleito para levar o galardão que distingue o melhor jogador do mundo para casa.



Antes do evento começar, Van Djik, o jogador do Liverpool, que ficou em segundo lugar na votação, cedeu uma entrevista na qual não ficou bem visto aos olhos da família Aveiro. O craque foi questionado sobre a ausência de Ronaldo na cerimónia: "Ronaldo não está cá, por isso é um adversário a menos?". O central holandês não hesitou em responder: "Ele era um adversário?". Foi esta resposta do jogador, o segundo classificado na Bola de Ouro, atrás de Messi, que conquistou a sexta bola, e à frente de CR7, que incentivou uma reação de Katia Aveiro nada agradável através das redes sociais.



"Acho que há pessoas a viver completamente frustradas!!! E fora da realidade... A tal humildade!", começa por escrever a cantora, sobre Van Djik, num longo texto onde, como já é habitual, não contém a revolta.



"Para onde tu vais, Cristiano Ronaldo já foi e já veio mil vezes", continuou. "Vai vencer títulos daqueles que realmente contam e depois falamos. Quando tiveres uma mão cheia deles, dos realmente importantes, talvez te possas sentar à mesa com o Cristiano. Ou como se diz na nossa terra, cresce e aparece!", disse ainda a irmã mais nova do futebolista português, que garantiu que, para ela, o irmão será sempre o melhor.



A publicação recebeu prontamente vários comentários de apoio por parte dos fãs de Cristiano.



Elma Aveiro, irmã mais velha de Cristiano Ronaldo, também não escondeu o desagrado. "Não tendo nada contra este rapaz, não sei o que ganhou a mais que o meu irmão! Creio que este prémio é a nível pessoal, nunca profissional!", começou por dizer. "A máfia nunca estará do lado dos mais fracos, mas a justiça tarda e nunca falha e no momento certo dá a resposta aos (grandes) bestas... e não falando do meu Ronaldo (que é meu irmão) dá resposta a estes bestas que têm a mania no trabalho dele", escreveu ainda, afirmando também que Ronaldo será sempre o melhor.



Além das irmãs de Cristiano Ronaldo, o amigo de longa data do jogador da Juventus, Miguel Paixão, também não hesitou em questionar os critérios de atribuição da Bola de Ouro.

"No ano passado os golos e a Champions não foram suficientes para vencer a Bola de Ouro. Este ano os títulos (a nível de clubes e de seleção) também não. Será que a Bola de Ouro não é para quem mais decide e conquista dentro das quatros linhas? Ou será decidida pelo gosto pessoal de quem vota e não em factos reais?", desabafou o amigo de Cristiano Ronaldo.



Apesar das polémicas e de não ter ganho a Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo mostra-se feliz por ter conseguido mais um prémio. A estrela portuguesa foi premiada, na sequência de uma votação em que participaram jogadores e treinadores de todas as equipas da liga italiana, com o título de melhor futebolista da Serie A em 2018/19. Uma distinção que o levou a estar presente na Gran Galà del Calcio, realizada em Milão, em vez de se deslocar a Paris.