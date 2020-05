Irmãs Jacob sedutoras em produção escaldante Catarina e Raquel fotografam em poses provocadoras. Jogador José Sá faz declaração pública à sua “gata”.

Irmãs Jacob sedutoras em produção escaldante

01:30

André Filipe Oliveira

Sensualidade a dobrar! As irmãs Raquel e Catarina Jacob voltaram a mostrar o seu lado mais ousado e provocador numa nova produção fotográfica. As imagens captadas em separado revelam as silhuetas curvilíneas em poses escaldantes, impossíveis de ver apenas uma vez. O conceito, dizem, é sentirem-se "mais confiantes" com as suas curvas.



Catarina, empresária, foi a mais atrevida ao posar em topless e lingerie preta. Mais recatada, Raquel mostrou-se com um gato ao colo. "Os gatos escolhem-nos, não somos nós os seus donos! Sou uma CatWoman. Ouve-me rugir?", atirou a mulher de José Sá. E nem o jogador do Olympiacos quis deixar de expressar a sua opinião. "Nossa, como eu te amo minha gata", escreveu.

