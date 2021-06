Irmãs Patrocínio e Pimpinha Jardim viajam para Ibiza para celebrarem aniversário

"Se os pais têm guarda partilhada, semana sim, semana não, espera-se que na sua semana estejam presentes para os filhos: eu tenho estado e não faço intenção de mudar. Resta saber se do outro lado a postura é igual ou se destoa por completo. Ando cheio de dúvidas, mas veremos!"

, escreveu.

Carolina Patrocínio, a irmã mais velha, Mariana, e a melhor amiga, Pimpinha Jardim, viajaram para Ibiza, Espanha, para se divertirem no fim de semana prolongado.Nas redes sociais, as irmãs e a apresentadora da TVI têm-se mostrado divertidas em restaurantes e espaços de diversão, sem os respetivos companheiros nem os filhos.A viagem serviu também para celebrarem o aniversário de Mariana. E, de forma a homenagear a irmã, a apresentadora do 'Fama Show' (SIC) partilhou uma série de imagens de quando eram crianças.A advogada tem passado tempos difíceis desde que se separou de Alexandre Esteves de Oliveira, com quem tem três filhos. O jurista expôs já por diversas vezes críticas e acusações à antiga companheira nas redes sociais.Na semana passada voltou ao ataque e acusou-a de não dar atenção aos filhos. Entretanto, Mariana já terá refeito a vida amorosa com Nuno Santana. Na publicação que a advogada fez no Instagram para assinalar o seu aniversário, o empresário deixou-lhe a imagem de um coração vermelho.