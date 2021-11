Irreverência e talento em palco nos American Music Awards

01:30

A passadeira vermelha estendeu-se no último domingo para a gala deste ano dos American Music Awards (AMA). O evento, que celebra os principais feitos da música americana, teve lugar no The Microsoft Theater, em Los Angeles, Estados Unidos.









Jennifer Lopez foi uma das figuras da noite ao subir ao palco para uma atuação, conquistando todas as atenções pela escolha do visual. Para interpretar ‘On My Way’, a artista, de 52 anos, surpreendeu ao aparecer vestida de noiva - um visual escolhido a pensar no seu próximo filme, ‘Marry Me’.

De resto, foram muitas as celebridades a marcaram presença no evento que exibiram looks ousados e irreverentes. Olivia Rodrigo, Halle Bailey, Winnie Harlow e Billy Porte foram alguns dos nomes sonantes a desfilar que apostaram em visuais repletos de brilho e excentricidade. A cantora Cardi B também esteve em destaque, ao apostar em três visuais - o que chamou mais a atenção do público foi o look em que apareceu com um vestido preto, com um véu na mesma cor e, ainda, uma máscara dourada.