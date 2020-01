Irreverência e glamour nos Grammy Awards 2020

Celebridades que desfilaram na passadeira vermelha do evento, em Los Angeles, deram que falar com vestidos arrojados.

01:30

Vânia Nunes

Ao palco subiram os nomes que mais se distinguiram no mundo da música durante o ano passado, mas nas passadeira vermelha dos Grammy Awards 2020 deram que falar as celebridades mais irreverentes.



À chegada ao evento, que decorreu na noite de domingo em Los Angeles, Ariana Grande, por exemplo, captou as atenções dos fotógrafos com um longo e volumoso vestido de tule cinzento. Mas a popular cantora usou mais dois modelos durante a gala, onde Billie Eilish foi a grande vencedora.

Lizzo, tal como é seu apanágio, deu que falar pela ousadia e, para a cerimónia, na qual arrecadou três prémios, escolheu um vestido de brilhantes completamente transparente. Mas também houve muita sensualidade nas escolhas do guarda-roupa. Chrissy Teigen arrancou elogios com um vestido de decote acentuado e abertura lateral.