Irreverência marca despedida do Portugal Fashion

Com dois dos mais esperados desfiles da temporada - Alexandra Moura e a dupla Alves/Gonçalves -, o Portugal Fashion chegou ao fim no sábado à noite em tom de festa e de assumida extravagância.









A estilista Alexandra Moura optou por fugir ao ‘normal’, tendo apostado em ‘sweats’ com quatro mangas. Uma coleção cujo objetivo era “chocar”, conforme foi apresentada, o que acabou por conseguir. Para não fugir ao lema, também Taibo Bacar mostrou a originalidade das suas criações, deixando o público rendido.

Mais discreto, o desfile de Alves/Gonçalves fechou o evento, contando com a presença do presidente da câmara, Rui Moreira, e de Raquel Strada, que nos apoteóticos momentos finais tomou as rédeas do evento, até então conduzido por Joana Barrios. O Portugal Fashion volta em 2022 para a Alfândega, depois de esta edição ter sido marcada por algumas restrições, como o limite de lotação e o uso obrigatório da máscara.