Irreverência marca estreia de Nicolas Lecourt Mansion no Portugal Fashion

Com peças irreverentes e ao som de música eletrónica, Nicolas Lecourt Mansion, de apenas 26 anos, encerrou a passerelle do segundo dia do Portugal Fashion, numa estreia para o certame que traz pela primeira vez o criador francês a Portugal.‘Glória’, a coleção que homenageia a "princesa do punk alemão" Gloria Von Thurnund Taxis, contou com transparências, rendas e vestidos que acentuam o corpo feminino - um deles foi usado por Kendall Jenner.Diretamente da Semana da Moda de Paris para o Portugal Fashion, a mostra da ‘Turista Acidental’ de Luís Buchinho contou com peças inspiradas no que é português.Esta sexta-feira foi a vez de Miguel Vieira, Hugo Costa e Diogo Miranda mostrarem as suas propostas de primavera/verão. Este sábado, último dia do evento, sobem ao palco Marques’Almeida, Maria Gambina e Alves/Gonçalves.A apresentação de Nicolas Lecourt Mansion contou com a participação especial da modelo transgénero Raya Martigny, responsável pela abertura e encerramento do desfile, que revelou as tendências da próxima estação.