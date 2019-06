Irritada com paparazzi, Georgina Rodríguez faz gesto obsceno

um luxuoso iate de 47 metros de comprimento, o Africa I, que custa cerca de 200 mil euros por semana para passear na Costa Azul, e tem parado para jantar em Saint Tropez e no Mónaco.





A estrela da Juventus e Gio têm a companhia de Cristianinho, Hugo, o irmão de CR7, Miguel Paixão e a mulher, Nana Amado, bem como dos sobrinhos do internacional português.





Nem tudo é "sol, sombra e água fresca" nas férias de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez na Riviera Francesa. A namorada do craque português surge numa fotografia irritada e a mostrar o dedo do meio aos fotógrafos.A fotografia está a circular nas páginas de fãs da espanhola de 25 anos de idade e parece ter sido tirada no último domingo, 23, enquanto o casal e os amigos se divertiam a bordo de um iate.Noutras fotografias,e posa diretamente para as lentes.CR7 escolheu