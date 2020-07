Isabel Angelino: "Deixo secar o cabelo ao natural"

– Levar o álcool-gel e a máscara comigo para todo o lado .– Bola de Berlim e na praia.– Vou dar um mergulho, se tiver uma praia perto.– Descobrir novas praias.– Ao final da tarde, para admirar o pôr do sol.– Afasto-me!– Beber mais, sobretudo água aromatizada, e à refeição um copo de vinho branco do nosso país.– Não resisto a sardinhas assadas com uma salada de tomate com pimentos assados.– A secar o cabelo com secador, deixo-o secar ao natural.– Biquíni.– Na praia nunca! Protetor solar fator 50 no rosto, sempre!– Fica no Centro de Portugal...– Vão para a praia a partir do meio-dia e ficam lá o dia inteiro ao sol.Isabel Angelino tem 53 anos e é natural do Barreiro. Conhecida apresentadora de televisão, é presença assídua nos ecrãs da RTP1. Está na estação pública há três décadas. Feliz no campo pessoal, casou-se em fevereiro com o piloto Manuel Gião.