Isabel Angelino revela pormenores do casamento em segredo com Manuel Gião

Entrevista a Isabel Angelino

, começou por referir a apresentadora.O enlace deu-se num local muito especial para a estrela da RTP e o piloto, que sempre sonharam trocar juras de amor numa cerimónia muito discreta."O casamento foi numa praia muito bonita, uma baía muito bonita, que nós encontramos. Nós já tinhamos esta ideia até porque o Manuel já me tinha feito o pedido de casamento. Portanto, para nós foi tudo rápido. Não havia datas previstas", continuou.A revelação em público do casamento de Isabel Angelino e Manuel Gião acabou por surpreender os convidados do lançamento do livro de Flávio Furtado, que decorreu em fevereiro, na Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores."O Flávio e a Cinha bem que estranhavam. Durante esta ida aos Açores nós andávamos sempre separados do grupo, só nos juntávamos ao almoço e ao jantar. Eles diziam: 'Onde é que vocês andaram?'", brincou Manuel Gião.Goucha aproveitou a boa disposição do casal para perguntar como estava a correr a lua de mel., completou Isabel.O casal, recorde-se, já namorava há cerca de dois anos. Decidiu em fevereiro oficializar a relação.