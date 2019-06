Isabel Angelino: “Sempre que há um pouco de sol, dou um saltinho à praia”

Foi na passada sexta-feira, dia 21, quando os relógios indicaram as 16h54, que ocorreu no hemisfério Norte o solstício de verão, momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do Equador.E se verão é sinónimo de calor, é também de férias e praia para milhões e milhões de portugueses, que optam pelos três meses que aí vêm para usufruir do seu descanso.Foi a pensar nisso que a ‘Sexta’ pediu a Isabel Angelino para elaborar um roteiro de praias da sua preferência e partilhá-lo com os leitores. Como não podia deixar de ser, levámos ainda a apresentadora da RTP a passear na praia e comprovámos o quanto gosta de passar um dia entre a areia e o mar. E não apenas no verão."Adoro praia o ano inteiro. Sempre que há um pouco de sol e a minha profissão o permite, dou um saltinho à praia. Tenho uma grande necessidade de ver o mar, de sugar a sua energia, de sentir o calor na pele e o cheiro a maresia que me repõe baterias", conta Isabel Angelino. No entanto, a apresentadora de 52 anos deixa um conselho: "Não deixem de usar protetor solar, mesmo no inverno. Eu uso protetor no rosto todos os dias."Sempre que tem oportunidade, Isabel Angelino aproveita ainda a tranquilidade e paz da praia para meditar. "Gosto de o fazer ao final do dia. Aproveito para agradecer ao universo tudo o que de bom me tem acontecido na vida." Os passeios pelos areais com a sua cadela, Sury, são outra das constantes na vida da apresentadora."Uma das praias que mais adoro fica no ponto mais a sul de Portugal. Estou a falar, é claro, da praia que fica situada na Ria Formosa: a ilha da Barreta ou ilha Deserta, que faz parte da reserva natural da Ria Formosa e que tem um extenso areal, com água bastante quente. Só acedemos à praia através de barco e há lá um restaurante fantástico, O Estaminé, que recomendo. É um pouco caro, mas tem um peixe e um marisco divinais. De comer e chorar por mais!""Outra das minhas praias preferidas é a praia da Ursa e fica situada perto do Cabo da Roca, Sintra. Também ela é bastante reservada, devido ao difícil acesso que se faz por uma enorme escadaria. Esta praia é considerada pelo Guia Michelin como uma das praias mais belas do Mundo e realmente é uma maravilha. Um único senão: não tem bar de apoio, portanto quem pense dar lá uma saltada – e um belo mergulho – deve levar uns snacks para petiscar.""Um local a visitar, sem dúvida alguma, é a praia do Tonel – atenção que não é a de Sagres. Estou a falar da Zambujeira do Mar... Esta praia é de muito difícil acesso, admito, mas depois de uma descida muito íngreme pela falésia chegamos a um espaço que é o verdadeiro paraíso. Claro que, dadas as características que mencionei, aqui também não há qualquer bar de apoio, o que implica ter de levar comida. Mas a paisagem é linda e o areal é quase só para nós!""Uma das minhas praias preferidas fica bem a norte do País: é a praia do Forte do Cão ou da Gelfa, como também é conhecida, em Caminha. Tem um extenso areal e uma zona rochosa, é uma praia reservada, com um extenso passadiço ótimo para fazer caminhadas até à Vila Praia de Âncora. Mas atenção que a força do mar é imensa, embora as ondas sejam realmente lindas! Mar puro e selvagem! Há um restaurante com peixe e marisco frescos a bom preço. Chama-se Camarão.""Finalmente, gostaria de referir a praia da Arrifana, em Aljezur, que é, sem dúvida alguma, um local privilegiado, de uma beleza única, com uma vista absolutamente deslumbrante a partir da falésia. Recomendo este local paradisíaco aos amantes do surf, sobretudo aos que se estão a iniciar no desporto, como é o meu caso. Isto porque as ondas, sendo bastante boas, não são tão assustadoras que mantenham os mais tímidos afastados do mar..."