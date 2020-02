Isabel Angelino surpreendida com pedido de casamento no dia de aniversário

A viver uma relação há cerca de dois anos com o piloto Manuel Gião, Isabel Angelino vive uma fase de grande felicidade ao revelar que foi pedida em casamento pelo companheiro, no passado dia 8 de fevereiro, dia do seu aniversário., explicou a antiga apresentadora sobre o romântico pedido.O casamento vem selar uma história de amor que começou há dois anos, apesar de o casal há muito já ser amigo. No entanto, o amor veio mais tarde."Já nos conhecíamos, já o tinha entrevistado há muitos anos, mas não tinha existido nada. Há dois anos, encontrei o Manuel numa festa e fiquei muito admirada porque ele atravessou a sala inteira para me vir cumprimentar. Entretanto pedi o número dele para o convidar para uma reportagem, precisava de convidados. Até comentei com a minha mãe: ' O Manel Gião atravessou a sala inteira para me vir cumprimentar, que rapaz tão bem educado. Ele está giro!", conta Isabel, acrescentando que também nessa altura Tânia Ribas de Oliveira tentou fazer de cupido."Ela disse-me: 'Que rapaz tão giro, são os dois divorciados, faziam um casal tão bonito!'.".