Isabel Angelino: "Verão é bom para fazer tudo"

Isabel Angelino, de 52 anos, revela que adora passar férias dentro do nosso país e diz que Portugal é um "pequeno Mundo" cheio de coisas por descobrir. No seu verão, a praia é o lugar preferido.

CM - Férias dentro ou fora de Portugal?

– Adoro viajar por Portugal. Cada vez me apercebo mais que somos um País muito rico a todos os níveis e cada vez me dá mais gozo viajar por cá.

- Praia ou piscina?

– Prefiro praia, porque adoro água salgada, areia. Adoro sentir o sal e a areia no corpo. O mar para mim emana energias positivas, é onde recarrego baterias.

- Verão frio com água quente ou verão quente com água fria?

– Verão quente com água fria, para refrescar.

- Ondas ou mar calmo?

– Ondas, até porque agora comecei a ter aulas de surf [risos]. Já tinha tentado fazer há muitos anos mas desisti. Agora decidi recomeçar.

- Mergulhos de cabeça ou entrada a três tempos?

– Sou mais de me lançar logo na água. E sei mergulhar de cabeça.

- O que é obrigatório e o que é que dispensa no seu verão?

– É obrigatório havaianas e túnicas. Gosto muito. Dispenso o vento. Odeio praia com vento.

- Fato de banho, biquíni ou triquíni?

– Gosto de todos. Não me preocupo muito com as marcas porque nem gosto de ficar muito tempo ao Sol. Gosto mesmo é de estar dentro de água.

- O topless é uma hipótese ou está fora de questão?

– Não vou responder a isso.

- Qual a sua viagem de sonho de verão?

– Desde que seja na companhia do meu namorado [Manuel Gião], qualquer sítio se torna um paraíso.

- Complete: O verão é bom para...

– O verão é bom para fazer tudo!



PERFIL

Isabel Angelino tem 52 anos e é uma apresentadora de televisão portuguesa. Esteve casada com o famoso cirurgião Ângelo Rebelo, de quem se divorciou em 2015.



Atualmente, vive uma relação amorosa com o piloto Manuel Gião, desde 2018. Recentemente, participou no programa das tardes da RTP, ‘Agora Nós’.