Isabel dos Santos: a nova vida da ‘princesa’ de Angola após superar o luto

Sete meses após a morte do marido,, e numa fase em que enfrenta uma batalha judicial com o governo angolano, Isabel dos Santos não baixa os braços perante as adversidades e, através das redes sociais, tem mostrado que adotou uma nova postura perante a vida., escreveu, na legenda de uma fotografia em que surpreendeu os fãs com a mudança de imagem.A empresária, de 48 anos, que tinha por hábito andar com o cabelo apanhado ou usar roupas mais formais, surgiu agora com um. Visivelmente mais magra, adotou ainda um estilo mais sexy, mostrando estar disposta a dar uma nova oportunidade à vida após a morte do marido, pai dos seus quatro filhos, e a quem sempre se referiu como o amor de uma vida.Sem esquecer o que viveu, a verdade é que o drama de perder, de forma súbita, o marido – o colecionador de arte congolês morreu em outubro do ano passado enquanto praticava mergulho livre no Dubai – fez com que mudasse totalmente a forma como encara a vida., escreveu, dedicando palavras especiais à memória de Sindika Dokolo.Depois de meses de luto, a nova imagem e postura de Isabel dos Santos tem sido muito elogiada pelos fãs, que lhe deixam palavras de alento através das redes sociais. Os elogios multiplicam-se.Apaixonaram-se na juventude e, durante cerca de duas décadas, viveram uma história de amor apaixonada, da qual nasceram quatro filhos. Nas redes sociais, a troca de declarações de amor entre Isabel dos Santos e Sindika era uma constante.