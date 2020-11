Isabel dos Santos devastada com morte trágica do marido

A empresária, filha do antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos, enfrenta um "vazio profundo" com a morte do marido, Sindika Dokolo, aos 48 anos, enquanto fazia mergulho no Dubai.Nas redes sociais, apenas publicou uma fotografia do início da relação com Sindika com a mensagem a informar da morte do marido, que já havia sido partilhada pela família. A prioridade da empresária são agora os quatro filhos, a quem se dedica nesta fase dolorosa.A candidata à presidência Ana Gomes foi ainda mais longe ao afirmar que a morte de Sindika Dokolo – também ele acusado de vários crimes, a par com a mulher – era "muito estranha".No entanto, passados os primeiros dias de especulação, a polícia do Dubai, onde o casal passava férias aquando do acidente, declarou que não suspeita de qualquer "ato criminoso" na morte do empresário.anunciou a polícia do emirado em comunicado.De acordo com as autoridades, o aviso foi dado no dia 29 de outubro, quando receberam "uma chamada de emergência" a alertar para um acidente no mar. As equipas de salvamento marítimo foram "imediatamente enviadas" para o local, mas já nada conseguiram fazer, uma vez que o marido de Isabel dos Santos já se encontrava sem vida. Várias tentativas de reanimação foram realizadas, mas sem sucesso.Sindika Dokolo praticava uma forma de mergulho, localmente conhecida como 'al-hivari', que não utiliza equipamento de respiração e assenta na utilização exclusiva do ar existente nos pulmões.As declarações de amigos do empresário e o relatório médico-legal permitiram "concluir que não há suspeita de crime nesta morte", disse o general.Na biografia ‘Isabel dos Santos: Segredos e Poder do Dinheiro’, a filha de José Eduardo dos Santos é descrita como uma mulher "devotada" ao marido que, mais do que um companheiro, era um braço-direito, com quem discutia todos os negócios. No entanto, Sindika sempre afirmou que Isabel era a grande líder da relação. "Sou mais de ouvir do que falar, pois é ela que tem as boas ideias, a visão certa", fez saber.Agora, a empresária perde o seu grande apoio, o companheiro de uma vida e os amigos temem que Isabel perca as forças, num momento que já era difícil e que se torna agora de um sofrimento profundo com a morte de Sindika.