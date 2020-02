Isabel dos Santos namora com o marido na Índia

Mais recatada nas redes sociais desde que foi denunciado o caso em que é acusada de fraude fiscal e branqueamento de capitais, Isabel dos Santos abriu uma exceção para mostrar a mais recente viagem que está a fazer na companhia do marido, o empresário e colecionador de arte Sindika Dokolo.A ‘princesa de Angola’ partilhou uma fotografia com o companheiro com o Taj Mahal, na Índia, como pano de fundo. Uma viagem que acontece pelo Dia dos Namorados e que revela também que Isabel dos Santos perdeu alguns quilos nos últimos tempos. Nos comentários, são vários os seguidores que deixam mensagens a elogiar a filha de José Eduardo dos Santos pela nova imagem.Esta é apenas uma das muitas viagens realizadas anualmente por Isabel dos Santos, que no seu Instagram vai partilhando os destinos por onde vai passando e que incluem paraísos ao alcance de poucos, como as exclusivas Bahamas, Dubai ou Indonésia, para onde viaja, sempre que possível, no seu jato privado.Com uma fortuna avaliada em 2,2 mil milhões de dólares, Isabel dos Santos, de 46 anos, mostra ainda nas redes sociais que gosta de se rodear de celebridades internacionais em festas privadas ligadas ao mundo da moda e das joias, devido à empresa que mantinha, a De Grisogono.Dessas celebrações de luxo faziam parte estrelas internacionais como Sharon Stone, Irina Shayk ou também a família Kardashian, de quem é amiga pessoal.Na rede social Instagram, onde tem mais de 200 mil seguidores, Isabel dos Santos tem por hábito partilhar fotografias com os quatro filhos. Foi ao lado do mais novo, nascido em 2017, que a filha de José Eduardo dos Santos partilhou o último momento em família. "O meu São Valentim", escreveu na legenda da imagem. A empresária e o marido, Sindika, recorde-se, estão juntos há cerca de 20 anos.