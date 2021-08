Isabel dos Santos: “Obstáculos são provas da vida”

12:08

Volvidos quase dez meses sobre a morte do marido, Sindika Dokolo,Os filhos têm sido essenciais neste processo de luto, que ao mesmo tempo tem sido pautado por muito renovação pessoal.A desfrutar de umas férias em família, a empresária angolana, que nos últimos meses tem roubados atenções devido à nova silhueta, provou que está a usar a dor como veículo para concretizar novos objetivos., apontou a filha de Eduardo dos Santos numa recente partilha nas redes sociais, onde se mostrou no ‘paraíso’.Dias antes, a multimilionária já havia dado nas vistas com a partilha de imagens da experiência com os filhos. Mostrou-se em biquíni, deixando em evidencia a sua nova condição física, que tem merecido muitos elogios. Nos últimos meses, Isabel dos Santos tem-se dedicado à família e à sua recuperação emocional. Encontrou na prática de exercício físico um foco para voltar a sorrir.