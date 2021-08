Isabel dos Santos ousada e sem pudores em dias de férias de luxo

01:30

Carolina Cunha

Menos de um ano após a trágica morte do marido, Sindika Dokolo, Isabel dos Santos partilha cada vez mais detalhes da sua vida privada através da conta pessoal de Instagram. Desta vez, a empresária, de 48 anos, publicou pormenores sobre as suas férias na companhia dos filhos.Com um novo visual, a filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, está a descansar a bordo de um iate de luxo e não se inibe de se mostrar em biquíni. A viúva mostra-se confiante nesta nova fase da sua vida e conquista vários elogios entre os seguidores. Por outro lado, revela sentir saudades do grande amor da sua vida, continuando a partilhar fotos antigas com o marido, com quem esteve casada 18 anos.Recorde-se que Sindika Dokolo morreu em outubro de 2020 no Dubai, onde passava um período de férias com a família. O empresário, que tinha 48 anos, perdeu a vida enquanto praticava mergulho subaquático. A polícia do Dubai não declarou qualquer "ato criminoso" na sua morte.