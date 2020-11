Isabel dos Santos partilha momento de ternura para homenagear o marido: "Inspirador e amado"

Isabel dos Santos partilha momento ternurento do marido

Isabel dos Santos e a família na última homenagem a Sindika

está de luto pela morte do marido, que morreu no dia 29 de novembro, enquanto fazia mergulho livre, no Dubai.A filha do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos partilhou esta sexta-feira uma foto ternurenta entre o marido e um dos quatro filhos, a preto e branco, para homenagear, escreveu na legenda.A homenagem acontece alguns dias depois de a família se ter despedido de Sindika, nas cerimónias fúnebres, que decorreram em três países diferentes: Congo, de onde o colecionador de arte era natural, Angola, onde viveu, e Inglaterra, onde conheceu Isabel dos Santos.Foi na Catedral de Westminster, em Londres, que a família nuclear prestou homenagem a Sindika.Na missa de corpo presente, Isabel dos Santos leu uma oração pelo marido.Mas o momento mais emotivo aconteceu quando a filha mais velha esteve no púlpito a homenagear o pai, lendo mensagens em nome dos irmãos."Se há uma coisa que aprendi contigo foi a viver em pleno, sem medo de arriscar, a sair da zona de conforto. És um exemplo, amamos-te", disse, para de seguida acrescentar: