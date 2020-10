Isabel dos Santos quebra o silêncio sobre a morte do marido: "Profundo pesar e consternação"

Nas redes sociais, o casal tinha por hábito partilhar várias imagens das viagens que fazia e da relação apaixonada. A última fotografia, tirada horas antes da morte de Sindika, mostra o casal com o filho mais novo durante as férias no Dubai, onde o marido de Isabel viria a falecer.



É com profundo pesar e consternação que a família Dokolo, esposa, filhos, mãe, irmão e irmãs, neste momento de enorme tristeza e dor, lamenta informar o falecimento de Sindika Dokolo, na quinta-feira, 29 de outubro 2020, no Dubai. A família agradece a todos os que expressaram sentimentos de pesar, solidariedade e bondade e que partilham a nossa dor", escreveu na legenda de duas fotografias.

Um dia após a morte do marido,reagiu, nas redes sociais, à morte do companheiro, com uma mensagem, escrita em nome de toda a família, em que agradece as demonstrações de carinho que tem recebido.