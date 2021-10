Isabel dos Santos recorda marido que morreu há um ano Filha do ex-presidente de Angola organizou uma missa de homenagem a Sindika Dikolo, em Luanda.

Sindika Dokolo morreu afogado enquanto praticava mergulho subaquático no Dubai, durante umas férias

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos, morreu há um ano. A filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos organizou uma missa de homenagem ao marido, esta sexta-feira, "às 18h30 horas, na Igreja de São Joaquim na Praia do Bispo, Luanda".



"Um ano já se passou mas mesmo que o tempo passe, nada apagará a sua lembrança das nossas memórias. Sindika transmitia alegria e tranquilidade e é isso que levaremos connosco", escreveu Isabel dos Santos nas suas redes sociais. Sindika Dokolo morreu afogado enquanto praticava mergulho subaquático no Dubai, durante umas férias em família.

