Isabel dos Santos revela segredos das novas curvas

No processo de luto pela morte do marido, Sindika Dokolo, Isabel dos Santos decidiu mudar de vida, adotou uma imagem mais sensual e, nas redes sociais, surpreendeu os admiradores ao publicar fotografias que mostram uma nova mulher. No último fim de semana, em conversa para um podcast angolano, a empresária decidiu falar um pouco sobre a mudança que, no entanto, admite não ter sido fácil, depois do grande embate que sofreu."O caminho é difícil, é um dia de cada vez, não há milagres. Mas a estrada faz-se caminhando e eu aprendi que todos os dias que acordo tenho de agradecer o facto de acordar, de estar com a minha família. Tem sido um processo", começa por contar, acrescentando que, pela primeira vez em 48 anos de vida, começou a fazer exercício, o segredo para ter perdido vários quilos."Descobri uma paixão pelo desporto, que não sabia que tinha. Acordo às 06h30, e às 7h00 já estou a fazer desporto [kickboxing, jogging ou pilates]. Além disso, faço meditação. E no meio disto tudo, também tive amigos que me ajudaram."Durante a conversa, a ‘princesa de Angola’, como é tratada, foi questionada sobre a sua carreira e para quando está previsto o regresso ao mundo empresarial, mas Isabel dos Santos admite que também essas ambições mudaram. "Hoje, não há dúvidas de que a minha prioridade é a minha família. O meu filho mais novo ainda é muito pequenino [três anos] e precisa muito de mim. Hoje, o que eu quero é ser mãe dos meus filhos."Durante o podcast, Isabel dos Santos voltou a surpreender com um novo visual. Desta vez, a empresária angolana optou por usar o cabelo entrançado.