Isabel Figueira confessa: “O pai do meu filho está num estado emocional que me preocupa”

Isabel Figueira mostrou a sua solidariedade com os manifestantes que se encontram a protestar em frente à Assembleia da Républica contra as medidas de restrição impostas pelo Governo, que afetam o setor da restauração. Os membros do movimento 'Sobreviver a Pão e Água' estão em greve de fome e a dormir em tendas à frente do parlamento.



Numa publicação instantânea na sua página de Instagram, a apresentadora demonstrou a sua preocupação com o pai do filho mais novo, o empresário João Sotto Mayor, que é um dos manifestantes presentes no protesto.

"Está a haver um movimento chamado Sobreviver a Pão e Água composto por nove soldados fixos. Desses nove soldados que só querem ser ouvidos, repito, só querem ser ouvidos pelo Sr. Primeiro Ministro ou Sr. Ministro da Economia, dois deles são pessoas que me dizem muito. Um é o pai do meu filho mais novo que se chama João, o outro é um amigo de longa data, Zé Gouveia", começou por dizer.

A apresentadora e atriz revelou que está preocupada com o pai do filho mais novo, Francisco: "Infelizmente deixa-me muito triste e o pai do meu filho mais novo já está num estado emocional que me preocupa muito e vejo um amigo a ficar cada vez mais debilitado. Conheço os dois muito bem e sei que não vão sair dali até serem ouvidos".



Recorde-se que Isabel Figueira é ainda mãe de Rodrigo, fruto da anterior relação com César Peixoto.