Isabel Figueira desabafa após cirurgia: "O que mais me está a custar"

espera agora os resultados das análises feitas.

Penso muito nos meus o quanto os amo e os vejo preocupados e não só ,penso na minha carreira que tanto sou apaixonada e que não sei quando vou voltar,vejo séries ,leio etc dentro daquilo que posso ocupar o meu tempo", pode ler-se na publicação.





Isabel Figueira encontra-se a recuperar após ter feito uma cirurgia para remover um tumor no ovário esquerdo eA atriz recorreu às redes sociais esta terça-feira, dia 4 de abril, onde partilhou uma fotografia tirada no verão passado para partilhar com os fãs que vive dias de incerteza.