Isabel Figueira prestes a subir ao altar

, o que impossibilitou a atriz de ter mais filhos. Contudo, agora totalmente recuperada, a atriz

O ano passado foi complicado para Isabel Figueira, de 43 anos, que teve de ser operada a um tumor nos ováriosprepara-se para trocar alianças com Luís Santos, filho de antigo treinador da seleção portuguesa, Fernando Santos, com quem mantém uma relação sólida.Uma fonte próxima da atriz revelou alguns pormenores à revista 'TV Guia'., disse ainda outra amiga de Isabel Figueira, que garante que a atriz estáNa última vez que falou sobre a sua relação amorosa com o empresário, a atriz disse ter a vida, mas não adiantou a data de um possível casamento, assumindo que já se sentia "casada" por viver com o companheiro