Isabel II celebraria 97 anos

"Quando a Sua Majestade nasceu em abril de 1926, a princesa Isabel e a sua família não esperavam que um dia ela se tornasse rainha. Após a abdicação do seu tio, o rei Eduardo VIII, em 1936, o seu pai ascendeu ao trono", pode ler-se na legenda da fotografia da monarca, referindo que Isabel II apenas se tornou herdeira ao trono porque o tio quis casar-se com Wallis Simpson, uma norte-americana divorciada.



"Quando o rei George VI morreu em fevereiro de 1952, a princesa Isabel tornou-se rainha Isabel II quando tinha apenas 25 anos. Sua Majestade passou a ser o monarca com um reinado mais longo da Grã-Bretanha - o único na história a celebrar um Jubileu de Platina", lembraram ainda.

Isabel II, se fosse viva, celebraria 97 anos de vida esta sexta-feira, 21 de abril. A data foi destacada pelos membros da família real britânica, que relembraram o legado da monarca.No perfil de Instagram, Carlos III e Camila recordaram ada rainha:

Também William e Kate homenagearam Isabel II, com uma fotografia de Sua Majestade tirada pela princesa de Gales, ao lado de oito dos 12 bisnetos que tinha. "Hoje teria sido o 97º aniversário da falecida Rainha Isabel II. Esta fotografia – mostrando-a com alguns dos seus netos e bisnetos – foi tirada em Balmoral no último verão", pode ler-se.

Sarah Fergunson, ex-mulher do príncipe André, filho de Isabel II, também assinalou o aniversário da rainha nas redes sociais.



"Hoje seria o 97.º aniversário de Sua falecida Majestade, a rainha, e passarei o dia a pensar nela. Por mais de 70 anos, foi uma presença constante e inabalável na nossa vida nacional, e para mim foi uma sogra maravilhosa, amiga e conselheira. Sinto a sua falta mais do que as palavras conseguem expressar", escreveu.





Recorde-se que Isabel II morreu a 8 de setembro de 2022, aos 96 anos, um ano e meio depois do marido, Filipe, Duque de Edimburgo.