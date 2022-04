Isabel II confessa-se "muito cansada e exausta"

Rainha Isabel II, de 95 anos, teve Covid-19 em fevereiro. Agora falou sobre esse período com pessoas infetadas

A rainha Isabel II falou pela primeira vez sobre o facto de ter estado doente com Covid-19, em fevereiro, e a forma como lidou com a doença. A monarca participou através de videochamada na inauguração de uma nova ala de um hospital de Londres e falou com um doente infetado com o novo coronavírus."O vírus deixa-nos muito cansados e exaustos, não é? Esta pandemia horrível...", disse a monarca inglesa. De seguida lamentou o facto de as pessoas infetadas não terem acesso a visitas. "Foi obviamente uma experiência muito assustadora."Quando esteve infetada, a casa real assegurou que Isabel II estava apenas com sintomas semelhantes aos de uma gripe. Aos regressar aos atos oficiais, manteve a agenda pouco intensa, preferindo os encontros virtuais às deslocações presenciais.