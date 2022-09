Isabel II queria ver a família unida Especialista garante que a monarca adorava o neto Harry e queria vê-lo perto do pai e do irmão, William.

Isabel II morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos

Foto: Reuters

01:30

Ana Maria Ribeiro

A rainha Isabel II "adorava o neto Harry e sempre adorou", garante o especialista na realeza britânica Robert Hardman, que em entrevista à revista ‘People’ afirmou que um dos maiores desejos da monarca inglesa era que os dois netos se reconciliassem antes da sua morte, que ocorreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos.



O autor do livro ‘Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II’ (‘Rainha do Nosso Tempo: A Vida de Isabel II’) afirmou ainda que a soberana teria gostado de ver o Duque de Sussex fazer as pazes com o pai, Carlos III. Harry afastou-se da família quando decidiu, juntamente com a mulher, Meghan Markle, abdicar dos deveres reais e mudar-se para a Califórnia, nos Estados Unidos, em 2020. A entrevista que o casal deu a Oprah Winfrey piorou ainda mais a relação entre os dois lados.

