Isabel II traída por Meghan

Meghan Markle teceu duras críticas à família real inglesa, que acusa de não a ter ajudado com a imprensa

As polémicas acerca da ligação de Meghan Markle à realeza britânica continuam a ser alvo de atenções. Com o avançar do processo em tribunal que opõe a mulher do príncipe Harry ao jornal inglês ‘Mail on Sunday’, novas revelações vêm a público, nomeadamente o sentimento vivido pela ex-atriz, aquando a publicação de notícias negativas a seu respeito, revelando que esta se sentiu "desprotegida" pela realeza.



O depoimento da duquesa de Sussex está a ser encarado como uma traição à Coroa. "A rainha sentir-se-á completamente devastada por isto. Vai lidar com isso, mas vai sentir-se traída. Ela quebrou o protocolo ao convidar a Meghan para o Natal em Sandringham antes de estar casada com Harry e os dois acabaram com uma maravilhosa casa no meio de Windsor. Alguns deverão questionar: o que mais eles queriam?", apontou o especialista em realeza Phil Dampier ao jornal ‘The Telegraph’. A postura de Meghan continua a ser alvo de duras críticas por parte dos súbditos.

