Isabel Silva agradece apoio e refugia-se na família após sair da TVI ao fim de 10 anos

"Estou em casa, com os meus, a 'ganhar ainda mais norte'", começou por escrever na legenda do vídeo, no qual surge a fazer uma caminhada após um treino.



"Há rotinas e pessoas que nunca podemos deixar... sobretudo em fases de decisões e mudanças. Porque mesmo fazendo o melhor para o nosso bem-estar é sempre preciso mantermos o foco, a organização e, tão ou mais importante, a serenidade. Vocês estão a ajudar-me muito. Não imaginam o quanto. Amanhã regresso ao trabalho. Mantenham-se perto de mim. Só me faz é bem".



"Estou bem, estou serena", garantiu.



Apresentadora mostrou-se a fazer exercício e garantiu que está "bem e serena".













"De portas abertas sempre minha Isabel", escreveu na publicação.



As críticas à Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI não demoraram a surgir. "Mais uma vítima tua Tininha. A TVI é só para os teus amigos e lambe botas sem graça nenhuma. TVI mudem o nome para TV Cristina é melhor", "Fala a rainha das cunhas", "Que lata", "Já pensou em ser palhaça?", "Se fosse a você tinha vergonha de comentar o post" ou "Com tão bons apresentadores que a TVI tem porque repete sempre os mesmos? Está a tornar-se enjoativo", são alguns dos comentários que se podem ler.







No texto em que anuncia a sua decisão de abandonar a estação de Queluz de Baixo, Isabel recebeu diversas mensagens de apoio, no entanto foi a de Cristina que se destacou.

Depois de ter anunciado a saída da TVI ao fim de 10 anos ao serviço do canal,rumou até ao norte do país para procurar refúgio na família. A novidade foi dada através de um vídeo que partilhou nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 3, onde agradeceu todo o apoio e carinho que tem recebido.No final do vídeo, Belinha, como é conhecida, admitiu que está "numa fase de transformação".