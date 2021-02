Isabel Silva ausente da emissão de aniversário da TVI reacende guerras do passado

a sua ligação à Notable, agência responsável pela carreira da diretora da TVI, e mudou-se para a agência de Ricardo Martins Pereira, o marido de Pipoca Mais Doce.



Isabel Silva começou como repórter do 'Você na TV' e Cristina Ferreira fê-la crescer na TVI, chegando mesmo a dizer que tinha encontrado a sua "herdeira". Anos depois, notou-se um desinvestimento em 'Belinha'.

Quando Cristina Ferreira regressou à TVI, em setembro do ano passado, as divergências com Isabel Silva pareciam ter sido ultrapassadas, no entanto,Ao contrário dos outros rostos da estação de Queluz de Baixo, que marcaram presença nas celebrações,Em vez disso, manteve-se ativa a promover outros projetos seus fora da televisão, como uma coleção de roupa ou uma marca de snacks saudáveis.Em novembro, Cristina Ferreira, atual diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, chegou a elogiar Isabel Silva no Instagram a propósito de uma mudança de visual. Na altura, a apresentadora chegou a ser convidada para alguns especiais, como a apresentação do 'Você na TV', ao lado de Manuel Luís Goucha, e participou no novo hino da estação. Mas parece que o mal estar entre as duas voltou.