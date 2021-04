Isabel Silva confessa: "Percebi que não ia crescer na TVI"

"Nunca recebi nenhuma proposta de nenhum canal, nem da RTP, nem da SIC. Fico muito contente por sentir que os canais gostam de mim porque sou convidada para ir aos canais e vou com toda a alegria. Até tem sido interessante para mim porque tenho conhecido outras equipas, outras pessoas e outras formas de trabalhar, mas nunca recebi nenhum convite", finalizou. Sobre os rumores de que Isabel Silva estaria a caminha da SIC, mas que o canal prontamente desmentiu , a apresentadora garante que não tem recebido convites para ir para nenhuma estação de televisão.", finalizou.

anunciou à TVI a sua vontade de abandonar o canal em março. Desde então a apresentadora ainda não regressou aos ecrãs e tem estado dedicada aos seus projetos pessoais. Em entrevista ao site 'Notícias ao Minuto', a antiga estrela de Queluz de Baixo confessou queSaio precisamente pelo oposto, porque quero consolidar-me e crescer cada vez mais em televisão., e que podem contribuir cada vez mais para o entusiasmo e felicidade daqueles que nos veem na televisão", começou por dizer.", lamentou.Embora tenha percebido que não ia evoluir na estação de Queluz de Baixo, Isabel Silva não critica as escolha da direção da TVI.".A apresentadora confessa que tem saudades da sua rotina no canal mas que está feliz pela mudança. "Tinha vontade de abraçar outro tipo de projetos. Mas atenção, tenho um profundo carinho e respeito pela TVI e adoro a TVI. Dou-me bem com toda a gente da TVI e tenho saudades, claro, de toda a gente, mas estou muito serena e segura da decisão que tomei", revelou ao site 'Notícias ao Minuto'.