Isabel Silva conquista o público da SIC e 'Casa Feliz' arrasa nas audiências

A antiga estrela da TVI não escondeu o entusiasmo ao marcar presença no programa matutino da SIC.

Parecia que estava pela primeira vez a entrar numa estação de televisão. Parecia assim uma pessoa quando está encantada a ver tudo e mais alguma coisa", contou a Diana Chaves e João Baião.

Isabel Silva apareceu pela primeira vez na antena da SIC esta quinta-feira e foi um verdadeiro sucesso.A antiga apresentadora da TVI esteve no 'Casa Feliz', com Diana Chaves e João Baião, a preparar uma receita saudável, e os resultados foram surpreendentes.Obteve 24,6% de share, tendo sido visto por uma média de 410 mil espectadores.O 'Dois às 10', no canal de Queliz de Baixo, registou 20% de share e foi acompanhado por 334 mil espectadores.No final, o público mostrou-se rendido e, nas redes sociais do programa, deixou mensagens a pedir a contratação de Belinha.