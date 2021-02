Isabel Silva em nova 'guerra' com Cristina Ferreira

16:17

Há uma semana, a propósito do 28.º aniversário da TVI,A apresentadora não só não foi à ‘festa’ como não fez qualquer alusão à data nas suas redes sociais.‘Belinha’, como é conhecida, tinha cortado relações com a atual diretora de Ficção e Entretenimento da TVI há mais de dois anos, ainda antes de esta ter ido para a SIC. Na altura, notava-se um claro desinvestimento na apresentadora, depois de Cristina ter apostado nela como a sua "herdeira" no pequeno ecrã.O mal-estar entre as duas era notório e Isabel Silva terminou a sua ligação à Notable, agência responsável pela carreira da diretora da TVI, e mudou-se para a agência de Ricardo Martins Pereira, o marido de Pipoca Mais Doce.